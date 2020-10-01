تفاصيل تعاون وزارة الهجرة مع الدول الأوربية من أجل العمالة المصرية

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على رعاية المصريين في الخارج، وذلك من خلال تفعيل التعاون الدولي بين وزارة الدولة للهجرة وعدد من الدول الأوروبية منها (ألمانيا، إيطاليا، النمسا، الاتحاد الأوروبي)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وذلك من خلال تقديم عدد من المقترحات وأوراق عمل قائمة على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسئولية بين جميع الأطراف بهدف تعظيم الاستفادة فى مجالات الهجرة المختلفة مع وضع آلية تعاون وعمل شراكات فى مجالات الهجرة والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية ومنها :

التعاون مع المركز الجانب الألمانى

* إنشاء المركز المصري الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

* يُعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، باكورة التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، علاوة على أنه خرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات المصرية كالخارجية والتعاون الدولي والهجرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

* تمكين الشباب المصري وإيجاد فرص عمل لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية وتقديم التدريب والنصح والإرشاد

* مؤهل بشكل كبير لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

التعاون مع الجانب الإيطالي

* عقد برامج تدريبية بشأن تأهيل قبل المغادرة والتى تهدف الى تسهيل عملية الإندماج للعمالة المصرية فى الثقافة الإيطالية

* نشر الوعي بين العمالة التى سيتم تدريبها على المجالات التدريبية المطلوبة

* توفير عدد من برامج تطوير المهارات الخاصة بالعمالة.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

* تنفيذ المشروع الإقليمي المقترح "نحو نهج شمولي لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمالة فى منطقة شمال إفريقيا"

* توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الدول المشاركة

* إنشاء مراكز للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج

* وضع برنامج لمشاركة المغتربين فى التنمية بدول المقصد والمنشأ

* أهمية بناء قدرات العاملين على إدارة ملف الهجرة والمهاجرين بالدول المشاركة