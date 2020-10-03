صابر الرباعي يعلن طرح أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" بعد يومين

أعلن المطرب صابر الرباعي، موعد عرض كليبه الجديد "جريدة الرجل الثاني"، بعد يومين.

وعلق الرباعي عبر حسابه بإنستجرام: "إذا أردت معرفة عدد الأيام المتبقية لنزول الأغنية، يمكنك النظر إلى الصورة"

وكان صابر الرباعي، أعلن من قبل، تأجيل طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني"، الذي كان من المقرر طرحها منذ أيام.

وأعلن "صابر" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" تأجيل طرح "الكليب" قائلا: "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غداً.. لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".

وأعلن صابر الرباعي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن طرح الفيديو كليب قريبًا، قائلًا: "انتظروا فيديو كليب جريدة الرجل الثاني على جميع منصات روتانا"، وهي من كلمات نزار قباني وألحان طلال.

وتقول كلمات: "أنا هنا بعد عام من قطيعتنا.. ألا تمدين لي بعد الرجوع يدا؟.. ألا تقولين.. ما أخبارها سفني؟.. أنا المسافر في عينيك دون هدى.. حملت من طيبات الصين قافلةً.. وجئت أطعم عصفورين قد رقدا.. وجئت أحمل تاريخي على كتفي.. وحاضرا مرهق الأعصاب مضطهدا.. ماذا أصابك؟ هل وجهي مفاجأةٌ".

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، دعم الشعب اللبناني، وذلك على خلفية الحادث الأخير الذي تعرضت له العاصمة بيروت بانفجار مرفأ بيروت.

ونشر "الرباعي" عبر حسابي الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو لعدد من نجوم الوطن العربي، يوجهون من خلاله رسالة للشعب اللبناني "كلنا معكم".

يُذكر أن المطرب صابر الرباعي نشر في شهر يوليو الماضي مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ينفي من خلاله إصابته في حادث مروري.

وقال صابر في الفيديو نشره آنذاك: "اليوم اتفاجئت بخبر وإشاعة مغرضة أو سخيفة جدا إنني تعرضت لحادث مروري وتسبب ما تسبب به، أحب أخبركم أنا موجود في تونس وسط عائلتي ولا تصدقوا هذه الشائعات المغرضة والسخيفة أنا موجود والحمد لله".