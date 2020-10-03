الأمين العام للجامعة العربية: الدولة الفلسطينية قادمة لا محالة

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه ليس مخضوضًا على القضية الفلسطينية، حيث إنه في الضفة الغربية، هناك ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني، وفي غزة هناك 2 مليون فلسطيني، "إسرائيل نفسها فيها مواطنين فلسطينيين عرب بجنسية إسرائيلية تقريبًا 20% من سكان إسرائيل"، موضحًا أن إقامة دولة فلسطينية أمر قادم، "الدولة الفلسطينية قادمة قادمة".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن عدد الفلسطينيين بين نهر الأردن وحتى البحر المتوسط 6.5 لـ7 ملايين فلسطيني، بينما هناك في إسرائيل 6 مليون يهودي ومليون آخر غير يهودي، وغير عربي، أي 7 ملايين.

وتابع: "يبقى كده 7 ملايين قصاد 7 ملايين، في عام 2060 هيكون عدد الفلسطينيين 12 مليونا وإسرائيل لسه 7 مليون، الفلسطينيين شعب عايش وهيعيش، ولا يقبل ولن يقبل إطلاقًا التنازل عن حقوقهم في الدولة وفي الأرض"، مشددًا في الوقت ذاته، على ضرورة الحافظ على الجامعة العربية، ونأخذ بيدها والقضايا ذات أولوية والوصول بيها لبر الأمان.

وواصل: "الفلسطينيين في مسؤوليتنا والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية مسؤوليتنا، من ناحية دعمها ومساعدتها في الخروج من هذا الوضع بالغ الصعوبة، نتفهم غضب الفلسطينيين، وفيه هجوم عليا بس اعتبرها نيران صديقة، لا يمكن أن نخطـأ في حق الفلسطينين".

وعن مطالب فلسطينية بحل الجامعة العربية، أكد أن الجامعة العربية كانت وتبقى وسوف تبقى، داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينة والقيادات الفلسطينية والمواقف الفلسطينية، موضحًا أنه لم يقابل محمود عباس أبو مازن في رام الله، بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فمنذ انتشار الوباء، لم يُسافر للخارج، سوى الزيارة التي عزى فيها في أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر.