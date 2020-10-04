مؤسسة البنك التجاري الدولي وجامعة القاهرة تفتتحان وحدة الأشعة المقطعية

افتتحت مؤسسة البنك التجارى الدولى، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة، وحدة الأشعة المقطعية بالجامعة بعد تزويدها بأحدث جهاز أشعة مقطعية «128 مقطعاً»، للكشف عن العيوب الخلقية والأورام وفحص شرايين القلب.

وحضر الافتتاح شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا سليمان ولوجين الخالدى، مخططا برامج بالمؤسسة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه المدير التنفيذى العام لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور هانى سامى رئيس قسم الأشعة بمستشفيات الجامعة، وسامى سليمان مدير مبيعات شركة «جنرال إلكتريك»، ووليد اللبودى مدير مشروعات شركة «جنرال إلكتريك»، ومحمود وصفى مدير تسويق الأشعة المقطعية بشركة «جنرال إلكتريك».

وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إنه رغم الظروف التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت مؤسسة البنك التجارى الدولى على العمل بشكل متوازٍ فى استكمال مبادراتها وخطتها المجتمعية، بجانب مساندة الدولة فى مجابهة الوباء.

وأضاف أن المساهمة فى تطوير المستشفيات الجامعية أصبحت ضرورة قصوى، حيث إنها الملجأ والملاذ الآمن للطبقات الأكثر احتياجاً، لذا تخصّص المؤسسة جزءاً كبيراً من مشروعاتها للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح شريف السعيد مدير مؤسسة التجارى الدولى، أن تزويد وحدة الأشعة المقطعية بجامعة القاهرة بجهاز الـ«128 مقطعاً» يُعد طفرة فى مجال التشخيص الطبى، حيث يساعد على الكشف عن العيوب الخلقية والأورام فى الجهاز العصبى والحركى والهضمى والمسالك البولية والأجهزة التناسلية، بالإضافة إلى فحص شرايين القلب، حيث من المتوقع أن يساعد فى الكشف على 6 آلاف طفل سنوياً من المترددين على مستشفى الجامعة التى تضم 5.5 ألف سرير، وتقدم العلاج لأكثر من 2 مليون مريض سنوياً من جميع المحافظات.

وأعربت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب جامعة القاهرة، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع مؤسسة البنك التجارى الدولى لتطوير مستشفيات الجامعة، مشيدة بالدور المجتمعى للمؤسسة فى مجال صحة الطفل ووصفتها بالمتبرع الذكى الذى يقوم دائماً بالمتابعة الدورية للمشروعات التى ساهمت فى تنفيذها، مؤكدة أن هذا النوع من المتبرعين يجعل المتلقى للتبرع أكثر يقظة، ويعمل بجهد أكبر دون تخاذل.

وأضافت أن مؤسسة «التجارى الدولى» لديها رؤية وهدف واضح، وهو توجيه تبرعاتها لمساعدة ومساندة الأطفال، حيث يوجد ما يقرب من 45% من تعداد السكان تحت سن 18 عاماً فى مصر، وهو ما يدل على أن رؤية المؤسسة وتبرعاتها فى مكانها الصحيح، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على صحة الأطفال لأنهم أهم داعم للتنمية الاقتصادية.