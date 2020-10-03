مستشار الرئيس: "حصلنا على لقاح الإنفلونزا بكميات أكبر من أي سنة مضت"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر سعت بشدة إلى الحصول على كميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل يفوق أي سنة مضت، نافيًا بذلك التسريب الذي نُسب إليه وهو يحذر المواطنين من الحصول عليه.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "ننصح بالحصول عليه، وبداية من هذا العام وفرناه بداية من أول سبتمبر حتى لا يحدث نوعًا من الخلط والالتباس بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".

وتابع مستشار الرئيس: "بكتب التطعيم ده من زمان وهو مهم وحيوي جدًا لفئات كثيرة من المجتمع، مثل كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي أو في القلب أو في الكلى أو المصابين بالأمراض المناعية".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الدولة المصرية حريصة على أن يحصل كل الكوادر الطبية على هذا المصل؛ حتى لا يصابوا بأي مرض، ويكونون جاهزين لأي طوارئ في المرحلة القادمة.