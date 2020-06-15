استشاري رئة بأمريكا: نسبة الوفيات من الانفلونزا أكثر من كورونا

أكد الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية أن 80% من حاملي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك مرضى يعانون من الحرارة والسعال وليسوا بحاجة للعلاج لافتًا إلى أن 20% من حاملي فيروس كورونا يحتاجوا للعناية والرعاية.

وأشار مطر إلى أن نسبة الوفيات لفيروس كورونا أقل من نسبة وفيات الانفلوانزا وأن نسبة الوفيات من الانفلوانزا عشرة أضعاف نسبة الوفاة التي تحدث بسبب فيروس كورونا.

وأوضح مطر أن نسبة وفيات كورونا تكون أكثر لمن يعانوا من مشاكل في القلب والرئة والربو وأصحاب المشاكل في الكلى وأصحاب المناعة الضعيفة ومرضى السكر والسرطان لافتًا إلى أن فيروس كورونا يكون شديد عليهم ولا تتحمل أجسامهم السوائل التي يتسبب فيها الفيروس.

وشدد مطر على أنه ليس كل أصحاب المزمنة يتوفوا ولكن نسبة قليلة جدًا منهم.