"حجازي" عن حرب أكتوبر: "لازم الأجيال الجديدة تعرف أنهم من صلب رجالة"

قال إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي الكبير، إن شهر أكتوبر عزيز على كافة المواطنين المصريين الذين يعشقوا تلك البلد، ولكن هناك أشخاص أخرين "بيتجننوا" عند حلوله: "بتبدأ الأكاذيب من أخونا البعدا".

وأضاف "حجازي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أنه يجب وضع الانتصارات المصرية دائما في دائرة الضوء، حتى تكون زادا للأجيال الجديدة: "لازم يعرف أنه مش طالع من الهواء.. ده من صلب رجالة"، موضحا أن العقلية المصرية التي فكرت وخططت لحرب أكتوبر كانت جبارة؛ إذ أن أهم عنصرين في أي حرب هم المفاجأة والخداع، وأجرتهم مصر مثلما تنص عليهم الكتب العسكرية العالمية.

وأكد الكاتب الصحفي، أنه بالرغم من مسانده الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في تلك الآونة، غير أنها لم تستطع حمايتها من الحرب التي قررت مصر أن تشنها عليها، وبالرغم من وجود قمر صناعي أمريكي لم يتم رصد تلك الحرب أو إخبار الإسرائيلين بها، مشيرا إلى أن خط برليف أكد كل خبراء العسكرية على مستوى العالم أنه الأقوى على مستوى العالم، وكان به 31 نقطة قوية حصينة.

وأضاف إبراهيم حجازي: "موشي ديان وجولدا مائير يوم 5 أكتوبر عملوا اجتماع لما جالهم خبر أن مصر هتحارب، قالتله هما ممكن يعدوا، قالها هتكون المياه كلها لونها أحمر من دمهم، وهتكون المقبرة بتاعتهم".

وأشار "حجازي" إلى أنه "في أيام جمال عبد الناصر قامت معركة في رأس العش، وكان فيها 30 مقاتل صاعقة مش معاهم أسلحة ثقيلة، والطيران الإسرائيلي كشفهم وقال هيعملوا إيه، والعدو الإسرائيلي كان جاي بجيش تشوف أوله متجيبش أخره، وفضل الحرب بين إسرائيل والـ30 مصري من الساعة 5 عصرا وحتى 3 فجرا، ولم يستطعوا عبور هؤلاء المقاتلين، وفي اليوم ده عرفوا أن المصريين لحمهم مر، وبعدها بشهرين ضربنالهم المدمرة إيلات".