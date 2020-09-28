إيمان الحصري تستعرض قصة قصر البارون: "تحفة فنية على أرض مصرية"

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري قصة تاريخ قصر البارون، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، من خلال حلقة خاصة من داخل القصر.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إن قصر البارون مبنى أسطوري، الناس كانت تتحدث عنه أنه قصر مهجور، بناه رجل بلجيكي يُدعى البارون، عاشق للمعمار الهندي، وهذا واضح جدا في القصر، وعاش في الهند، وكان يعشق السفر، وكان يريد الاستقرار في مكان له طابع حضاري، فقرر التواجد في مصر، وعاش في مكان قصر البارون، الذي يتواجد بالقرب من قلب القاهرة.

وتابعت أنه بنى القصر 1906، وتم بنائه البارون في 1911، وكان أول شيء ظهر في معالم المدينة الجديدة التي كان يحلم بها وهي هليوبليس، والتي أصبحت مصر الجديدة في الوقت الحالي، مضيفة أن هذا الرجل كان يعشق مصر كثيرا، وطلب أن يُدفن في مصر، وتُوفي 1929 في بلجيكا، وتم نقل جثمانه في مصر، وفقا لوصيته، ودُفن في كنيسة في مصر قام هو ببنائها، وبنى الكثير من معالم مصر الحديثة.

وأردفت أن برج قصر البارون قيل عنه العديد من الأساطير، ولكن هذا البرج صُمم على أن يلف لفة كاملة خلال الـ 24 ساعة، لكي يستطيع أي شخص في البرج مشاهدة مصر كاملة، ولكن هذا البرج توقف عن الدوران، و بعد وفاة البارون باني القصر تعرض لإهمال كبير بعدها، وبعدها قيل عنه أساطير كثيرة، منه أنه قصر مسحور، ويُقام فيه حفلات خاصة بالشياطين، وأنه يُسمع داخله أصوات كبيرة، وتواجد حرائق بالداخل وتظهر من خلال الشرفات.

وأشارت إلى الحكومة المصرية اشترت القصر، وبدأت الحكومة في العمل على تجديد القصر وبدأت في التجديد فيه منذ عام 2017، وتم افتتاحه هذا العام، وهو واحد من أفضل القصور في مصر، وهو عبارة عن تحفة فنية.