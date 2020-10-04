خبير عن أهمية مشاركة مصر في اتفاقية جوبا للسلام: يهمها استقرار السودان

أتم السودان مراسم التوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، أمس، وجاء حضور مصر متمثلًا في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نقل في مستهل كلمته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحضور تحيات رئيس الجمهورية، وتهنئته ومباركته، بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية في السودان، والحركات المسلحة السودانية.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق، يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء، لافتًا إلى أن مصر تُقدر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة، منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضي، وحتى اليوم الذي يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي.

خبير شؤون خارجية: مصر بمثابة أم لأفريقيا.. والاستثمار لن يحدث إلا في وجود استقرار

وتعليقًا على هذا الشأن، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن مصر هي الأم الأكبر في أفريقيا ويهمها استقرار السودان وانتهاء الصراعات المسلحة والتفرغ لعملية التنمية لأنها تحتاج لذلك، لافتًا إلى أنها خلال السنوات الـ5 الأخيرة تواجه مشكلات اقتصادية عميقة.

وأضاف "رخا" لـ"الوطن"، أن أزمات السودان تمس حياة الأفراد بها من جميع جوانبها، لأن السودان لديه موارد كثيرة، سواء أراضٍ زراعية أومعادن وبترول، لذا يعد دور مصر في مشاركة الاتفاقية وتأييدها مهم، لأن الاستثمار لن يحدث إلا بوجود استقرار.

وأشار عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إلى أن الأزمة في السودان سببها عنصرين، الأول هو القبلية، والثاني هو الصراعات بين الولايات المختلفة، لذا أيدت مصر اتفاقية السلام، على أمل تنفيذها وهو ما أكد عليه مدبولي خلال تواجده في جوبا، حيث إن هناك اتفاقات التراضي عند التنفيذ تصطدم بالواقع.

كما أوضح أن مصر سعيدة للغاية بالاتفاق، وهو ما تم ترجمته من خلال مشاركة شخصية مصرية هامة كرئيس الوزراء لحضور الاتفاقية وإلقاء كلمته هناك، لأنه نقلة وخطوة كبيرة في طريق الأمن بالسودان، آملًا أن تنضم آخر حركتان للاتفاقية ليعم السلام الجميع.