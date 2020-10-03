تنسيقية شباب الأحزاب: اتفاقية جوبا للسلام خطوة فارقة في السودان

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الأشقاء في دولة السودان، نحو تدعيم استقرار دولتهم، حيث يمثل "اتفاق جوبا للسلام"، خطوة فارقة على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة، لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان.

وأشادت التنسيقية، في بيان لها، بالتوقيع النهائي اليوم، لاتفاق جوبا للسلام، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وقعت مصر كشاهد على اتفاق السلام التاريخى.

وأكدت التنسيقية، أنه لطالما كان للدولة المصرية، دور كبير في لم الشمل، وإحلال الاستقرار في السودان، وذلك لأن مصر تعتبر أن الأمن القومي السوداني، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأمن واستقرار الشعب السوداني الشقيق، هو أمن واستقرار للشعب المصري.

ويؤكد الحضور المصري لهذا الاتفاق التاريخي، على تقدير الدولة المصرية قيادة وشعبا للسودان حكومة وشعبا، ونعبر نحن أبناء وادي النيل، عن سعادتنا بتلك الخطوة، وباختيار "جوبا" عاصمة جنوب السودان، لتوقيع هذا الاتفاق التاريخي، وهو ما يدعم ويؤكد على وحدة شعوب وادي النيل.

وأخيرا ترحب التنسيقية بالمساعي الصادقة والحثيثة، التي بذلتها الوساطة الجنوب سودانية، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وشهدت جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم السبت، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات.

وحضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.