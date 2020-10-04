بسبب الهضبة وعلامة.. 3 ملايين تكلفة فرح رجل أعمال "الملابس الداخلية"

احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك إحدى ماركات الملابس الداخلية، بحفل زفافه على السيدة زينة المشوط، خلال الساعات الماضية فى القطامية هايتس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم راغب علامة وعمرو دياب.

علمت "الوطن"، أن باسل قد دفع ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتكلفة لحفل الزفاف من بينها مليون ونصف أجور المطربين عمرو دياب وراغب علامة.

أحيا أولى فقرات الحفل عمرو دياب، الذي حضر بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وأشاع حالة من البهجة طوال تواجده، من غناء ورقصات وصور تذكارية بطريقة الـ"سيلفي"، حتى مغادرته السريعة، بسبب تجمهر المدعوين حوله.

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة ثاني الفقرات، حيث حضر بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر، وأشعل أجواء البهجة والرومانسية بأغنياته الشهيرة.

واختتم آخر فقرات الحفل النجم محمد رمضان، الذي طالبه المدعوون بالصعود على خشبة المسرح بجوار العروسين، ليقدم عددا من أغانيه المميزة، التي أشعلت وصلات الرقص، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وشاركت في إحياء الحفل الراقصة جوهرة، وإحدى الفرق الأجنبية.