صور.. وصول أول فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي

بدأت أولى طلائع المعتمرين بعد منتصف الليلة الماضية، أداء مناسك العمرة في الحرم المكي، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم.

وأفادت الوكالة السعودية، بأنّ وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، شرعت في استقبال المعتمرين، تنفيذا لتوجيهات أداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأشارت الوكالة إلى أنّ المعتمرين من مواطنين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة، توافدوا على مكة المكرمة منذ الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأظهرت بعض الصور عددا من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف حول الكعبة، وفقا لمبادئ التباعد الاجتماعي، ومع ارتداء الأقنعة الواقية.

ووجّه وزير الحج والعمرة السعودي، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المختصة بالسعودية، تشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد.

ويخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.

وكانت السعودية علقت أداء العمرة قبل 7 أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وشملت الإجراءات أيضا إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.

ونظمت المملكة حجا جرى تقليصه بشكل كبير في يوليو الماضي، بسبب مخاوف من أنّه يمكن أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة.

وبدلا من استضافة أكثر من مليوني حاج في هذا الحدث السنوي، شارك ما يصل إلى نحو عشرة آلاف حاج بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس ووضعهم في الحجر الصحي.