إصابة اثنين فيى انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

أصيب أمين شرطة ومجند من قوات مديرية أمن أسيوط، في حادث انقلاب سيارة شرطة وقع صباح اليوم، بالطريق الصحراوي الشرقي بحرى كمين عرب العوامر، دائرة مركز أبنوب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي؛ لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلات سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي بحرى كمين عرب العوامر بحوالى 15 كيلو.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد أحمد محمود، 38 سنة، أمين شرطة، ومحمد شعبان علي، 23 سنة، مجند، ونقلا إلى مستشفى أبنوب المركزي.

وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.