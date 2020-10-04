خطوات وشروط تحويل حجز شقة بالإسكان الاجتماعي لمكان آخر

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان 6 خطوات يجب أن يتبعها المتقدمين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو للمتقديمن لأماكن لم يعد متوفرًا بها وحدات سكنية.

شروط وخطوات التحويل:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الأصلي المقدم عليه.

- ألا يكون سبق التخصيص على المشروع الأصلي نفسه المقدم عليه.

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- تحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وإعادة تحميل على الموقع بعد ملء البيانات وتوقيعة.

- بعد قبول الطلب يتمّ التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يومًا من تاريح نتيجة القبول، كما يتمّ سداد 35 جنيهًا جدية تحويل.

- يتمّ إغلاق تلقي طلبات التحويل من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة ومراكز الخدمة التابعة للصندوق ولن يتمّ النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

خطوات تعديل رغبة الحجز لوحدة في ذات المحافظة أو محافظة مجاورة إلكترونيًا

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg.

- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين.

- يضغط العميل على اختيار "طلبات".

- يضغط المواطن على "طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية".

- تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

- إن لم يكن لديك حسابًا على الموقع يمكنك الضغط على "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على "تسجيل".

- يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".

- بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي "تحويل إلى مدينة/ مركز بنفس المحافظة"، أو "تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة"، أو "تحويل في حالة تغيير محل جهة العمل".

- بعد الضغط على أي من الخيارات السابقة، يقر المتقدم بموافقته على البنود الآتية:

- أقرّ باطلاعي والتزامي بالأحكام والشروط الأساسية لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- يتمّ إلغاء طلب التحويل حال عدم انطباق شروط الحجز سواء من حيث نتيجة الفرز أو وفقًا لتقرير الاستعلام الميداني.

- يلغى طلب التحويل في حالة تخصيص أو سبق تخصيص وحدة سكنية بالمشروع المتقدم عليه نفسه.

- يُقبل طلب التحويل في حالة توافر وحدات بالمشروع المطلوب تعديل الحجز إليه.

- جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم والبيانات المحررة بالطلب صحيحة وبمعرفتي وتحت مسؤوليتي.

- في حالة إخلالي بأي مما سبق أقر بالتزامي بتحمل المصروفات الإدارية المقررة وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وأعاقب طبقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- يبدأ المتقدم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره والضغط على "موافق".

- يختار المتقدم المدينة أو المركز المراد التحويل إليه، ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على "تقديم".

- تظهر رسالة أنّه تمّ إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

- يمكنك الضغط على "حالة الطلب" لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تمّ النظر به.

- بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتمّ سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

- بعد سداد الرسوم المقررة يتمّ رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على "إرسال".

- بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنّه تمّ قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.