«القومي" يعقد خامس ندواته لـ"القيادات النسائية الأفريقية" 6 و7 أكتوبر

يعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الويبينار الخامـس لخريجات برنامج القيادات النسائية من مختلف الدول الأفريقية أعضاء شبكة تنمية المرأة الأفريقية فى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية فى مواجهة فيروس كورونا.

"المعهد" قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجينيف، ستكون محاضرة، لافتاً إلى أن لغة المحاضرة هي اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، وباللغة الفرنسية، يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، أطلقت في وقت سابق هذا العام مرحلة جديدة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" لمجموعة من القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت أن البرنامج استهدف بناء قدرات المرأة في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية بما تشمله من مناصب في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام ومناصب مساعدين الوزراء، موضحة أن نسبة مناصب المساعدين بلغت 36% من المناصب، بالإضافة إلى المناصب الوزارية والتي وصلت نسبتها إلى 45%.

وفي وقت سابق، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أنّ البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، بينها مهارات واختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الاجادة اللازمة للقيادة، مضيفة أنّ البرنامج شهد مناقشة مشروعات مقترحة من المتدربات لتطوير وزارتهم، وفي آخر البرنامج يتم اختيار بعض المشاريع المتميزة لتنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت شريف أنّ المعهد ينفذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة، من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.