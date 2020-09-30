وفد وزارة التخطيط يزور جامعة أسيوط لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه جارٍ العمل على قدم وساق وذلك للانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والجاري تنفيذها في مختلف قطاعات الجامعة، والتي تعد المشروعات الأكبر في تخصصاتها على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يحتاج دعمًا وجهدًا متعاونين من كل الهيئات الحكومية وغير حكومية من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإنهائها في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لوفد ممثل عن وزارة التخطيط يضم كلًا من "بدر عثمان المدير العام والمسؤول عن قطاع التعليم بوزارة التخطيط، والدكتور يوسف أبو الفضل الباحث المسؤول عن المشروعات المقدمة من الجامعة لدى الوزارة وذلك بحضور" شوكت صابر" أمين عام الجامعة المساعد، وأيمن أحمد شحاتة مدير عام التخطيط والموازنة، ومحمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، ووليد حسن مدير إدارة الميزانية، وميخائيل حنا مدير إدارة التخطيط بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه جارٍ الانتهاء من مستشفى الإصابات والطوارئ والتي من المقرر أن تحدث طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لضحايا الحوادث والإصابات والتي تعمل مستشفى أسيوط الجامعية على استقبال 15 ألف حالة شهريًا من مختلف محافظات الصعيد والجاري الانتهاء من تجهيز غرف العمليات والتشطيبات النهائية بها والمقرر تشغيلها خلال العام الميلادي القادم 2021 في حال توافر الدعم المالي المطلوب سواء من الهيئات الحكومية أو من تبرعات الجهات الخاصة والأفراد الراغبين في دعم المستشفى.

وأضاف الدكتور طارق الجمال إلى انه جارٍ التجهيز حاليا لتنفيذ القرار الرئاسي بإنشاء الجامعة الأهلية المقرر إقامتها بمنطقة أسيوط الجديدة والتي تعد امتدادًا علميا ومجتمعيا هاما في مسيرة جامعة أسيوط الرائدة على مستوى صعيد مصر.

كما تطرق رئيس جامعة أسيوط للمشروع الجاري إنشاؤه والمتخصص بإقامة أكبر مجمع بحثي على مستوى الجامعات المصرية والمتضمن لعدد من المراكز والمعاهد البحثية للدراسات البيئية التي تجمع بين أكثر من تخصص علمي وذلك لإجراءات أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المتطورة في مختلف المجالات.