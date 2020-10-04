مصرع طفل وإصابة شخصين في حادثتين بسوهاج

لقى طفل مصرعه إثر سقوط باب حديدي عليه في أثناء اللهو داخل ورشة حدادة يمتلكها والده بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، ونقلت الجثة إلى مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل تامر محمد 5 سنوات، ويقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء سقوط جسم صلب عليه، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده "محمد.ع.م" 27 عاما حداد وقرر أنه في أثناء لهو نجله داخل ورشة الحدادة الخاصة به سقط عليه باب حديدي، ما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى لنزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وشهدت مدينة طما اصطدام دراجة بخارية بربة منزل أثناء عبورها الطريق، ما نتج عنه إصابة قائد الدراجة وربة المنزل، ونُقلا إلى مستشفى طما للعلاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ بوجود حادث تصادم دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه حال سير دراجة بخارية قيادة "عبدالرحمن.ع.ا" 23 عاما، عامل، ويقيم بندر طما اختلت عجلة القيادة واصطدم بالمدعوة "إحسان.ا.ا.م" 45 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية حال عبورها الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والثانية بكدمة بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، بسؤال قائد الدراجة البخارية وزوج المصابة "مصطفي.ا.م" 52 عاما، ويقيم بذات الناحية قررا بضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد الدراجة بالتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.