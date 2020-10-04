برومو فيلم "موسى" لبيتر ميمي يكسر حاجز 9 ملايين مشاهدة

حقق برومو فيلم "موسى" لكريم محمود عبدالعزيز 9 ملايين و500 ألف مشاهدة منذ طرحه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

ويقدم كريم محمود عبدالعزيز دور طالب في كلية الهندسة يقرر اختراع أول "روبوت" في الشرق الأوسط، حتى ينتقم لموت والده، وتحقيق العدالة من وجهة نظره، لكن هذا الاختراع يجعله ملاحق من قبل السلطات.

انتهى مخرج العمل بيتر ميمي، مؤخرًا من تصوير الفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعدما توقف لأكثر من فترة بسبب انشغال ميمي، بتصوير مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يتحول إلى روبوت للانتقام من زعيم عصابة رفض زواجه من ابنته، حيث تتواصل الأحداث بمحاولة انتقامه منه، من خلال حرقه هو وعصابته داخل قطار.

كان كريم محمود عبد العزيز شارك جمهوره صور من فيلم "موسى" ويظهر فيها وأثار الضرب على وجهه، وصور أخرى أثناء اختراعه للروبوت.

وعلق :"بسم الله توكلنا على الله.. العالم القديم لازم ينتهي".

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله، ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن.