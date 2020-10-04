ضبط صاحب مطبعة في القليوبية يقلد علامات تجارية شهيرة

نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين، في ضبط صاحب مطبعة بمدينة الخانكة، لقيامه بطبع كراتين ووضع علامات تجارية عليها بدون علم الشركات المنتجة.

البداية كانت مع ورود معلومات إلى العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تفيد بوجود مطبعة كبيرة فى مدينة الخانكة، تطبع الكراتين ووضع علامات تجارية مختلفة عليها، دون تفويض من الشركات المنتجة.

جرى عرض المعلومات على اللواء فخرالدين العربى مدير الأمن، وتمت مداهمة المطبعة والقبض على صاحبها، وتبين أنها غير مرخصة، وبداخلها 6 ماكينات طباعة والأدوات المستخدمة فى الطباعة، وضبط 17 ألفا و900 مطبوعة كرتونية لعبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ومقلدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مباحث التموين، قد تمكنت في وقت سابق، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات، ومجهولة المصدر، تمهيدًا لبيعها بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، تمكنت من ضبط 7.45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.