السعودية تبدأ التعامل من الغد بالعملات البلاستيكية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للجمهور عزمها طرح فئة "خمسة ريالات" من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليا المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

ولفتت إلى أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارا من غد 5 أكتوبر، وذلك جنبا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حاليا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة.

ولفتت المؤسسة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.