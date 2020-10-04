مصر في المرتبة الـ14 عالميا بالنمو السكاني.. "طفل كل 20 ثانية"

كشف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مصر أمس سجلت 101 مليون نسمة، لافتا إلى أن مصر سجلت مليون نسمة في أقل من 8 أشهر.

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد أن أكبر خطر يواجه مصر ويعيق عمليات التنمية، هو خطر النمو السكاني، وخاصة في التاريخ الحديث.

وذكر أنه كل عشرين ثانية نزيد فردا واحدا، وفي اليوم أكثر من ألف طفل، ونسجل المركز الـ14 في العالم في النمو السكاني، موضحا أن الدولة المصرية تسعى لتنظيم الأسرة بخصائصها السكانية، وليس فقط بعددها، وأن مصر فتحت ملف تنظيم الأسرة منذ ما يقرب من 55 عاما.

"القومي للسكان": بدء مرحلة جديدة من "مبادرة شباب مصر" لتثقيف الأقران

أعلن المجلس القومي للسكان، البدء في تنفيذ مرحلة تثقيف الأقران وهي المرحلة التالية من "مبادرة شباب مصر"، والتي تستهدف بناء قدرات المتطوعين في التثقيف الإيجابي ورفع الوعي لدى الشباب والآباء بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا COVID-19.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يحتفل به العالم يوم 12 أغسطس من كل عام؛ لإتاحة الفرصة للاحتفال بالشباب وإسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة.

وأكد المجلس أن جائحة كورونا أثرت على جميع الشرائح السكانية في العالم، ومن هنا جاءت أهمية اضطلاع "مبادرة شباب مصر" بدورها في رفع درجة الوعي والوقاية بنشر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالصحة العامة، وكيفية تنفيذ ثقافة التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي لحماية النفس والغير، ومن ثم دفع جهود الدولة المصرية في التعافي من هذا الوباء.

تأتي مرحلة تثقيف الأقران، بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي لطلبة الجمعيات الطلابية، الذي جرى من خلال ويبنار "محاضرة مباشرة عبر الإنترنت" في شراكة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، حيث تضمن البرنامج التدريبى كيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس والتغذية السليمة والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت.

وأضاف أن الشباب المتطوع، يبدأ توعية أقرانهم بكل الجامعات وكذلك أفراد المجتمع من مخاطر وباء كورونا والإصابات المجددة، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لدعم الجهود الوطنية التي تقودها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار العدوى ومناهضة الوصم والتنمر ضد العاملين بالقطاع الصحي ومن أصيبوا بالعدوى.