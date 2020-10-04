سيدة تضع 3 توأم في الأقصر "عانت من انتفاخ الأنبوبة اليسرى"

نجح الأطباء بمستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، في إتمام عملية إنجاب سيدة لـ3 توأم ذكور، بعد أن كانت تعاني العديد من المشاكل التي كانت تقلل فرص الولادة.

وقال الدكتور محمد عز الدين، الطبيب المشرف على الولادة، إن السيدة تبلغ من العمر 35 عاما، دخلت قسم النساء والتوليد، عقب تحويلها من مستشفى القرنة منذ 3 أيام، في حالة تعب شديد؛ بسبب آلام في الحوض.

وأوضح "عز الدين"، أن الحالة كانت تعاني من انتفاخ الأنبوبة اليسرى، وأنبوبة واحدة فقط سالكة، وحتمًا تقلل من فرصة حدوث الحمل في كل شهر، مشيرا إلى أن الحمل في الحالة الطبيعية، وعندما تكون الأنبوبتان سالكتين كليهما، يحدث بنسبة لا تتجاوز 20% فقط في كل شهر، وهذا في أحسن الظروف، لكن عند وجود أنبوبة واحدة فقط سالكة، فإن هذه النسبة ستنخفض بكل تأكيد، مما يعني بأن السيدة قد تحتاج لوقت أطول من المعتاد.

وأضاف الطبيب المشرف على الولادة، أن العلاج في هذه الحالة كان هو فصل الأنبوبة، مشيرًا إلى أنه في حالة إذا تم فصلها تكون نسبة حدوث الحمل التلقائي ضعيفة بنسبة ٥٠%، مؤكدا على أن حمل السيدة جاء بمنشطات عادية دون الحقن المجهري.

وتابع رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى: "تم إنهاء إجراءات دخولها، وتجهيز سرير عناية مركزة، وأكياس الدم، وخضعت الحالة للفحوصات الطبية، التي تمثلت في صورة دم، عوامل تجلط، سيولة، وظائف كبد وكلى، وأشعة تلفزيونية، ودوبلر، ثم دخلت غرفة العمليات، لإجراء عملية ولادة قيصرية لها".

وأكد رئيس القسم، نجاح عملية الولادة، ووضع السيدة لـ٣ توأم ذكور، والحالة الصحية لها وللمواليد جيدة، ووضع الأطفال في الحضانات تحت الملاحظة.