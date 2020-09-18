تفاصيل ولادة طفل "مذبوح" في الأقصر: مصاب بتشوهات بالقلب وجلده يتمزق

أعلن الطبيب محمد عز رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت العام، وفاة الطفل محمد الذي ولد "مذبوحا"، بعد 24 ساعة من ولادته في عملية قيصرية استغرقت 45 دقيقة.

وقال عز، لـ"الوطن"، إنه تفاجأ بوجود ذبح في رقبة الطفل، كأنه مذبوح بآلة حادة، فضلا عن وجود تشوهات في الجسد حيث كان يمزق جلده من جسده، إضافة إلى تشوهات في القلب وعدد من أعضاء الجسد.

وأضاف أن والدي الطفل يعيشان في صدمة كبيرة حيث دفناه في مقابر العائلة، أمس، مشيرا إلى أن الأم في العقد الثالث من عمرها ولديها 3 أطفال آخرين لا يعانون من أي أمراض.

وأكد أن سبب إصابة الطفل بهذه التشوهات وجود خللٍ في الغدة الدرقية إضافة إلى تسمم الحمل، وهو مرض مثل مرض السكري يأتي للسيدات الحوامل، ويكون مؤقتا لكنه له مضاعفات كبيرة على الأم والجنين.

وخضعت أم الطفل إلى عملية ولادة قيصرية وكانت تعاني من نزول مياه الجنين وتسمم الحمل، وطلب منها فحوصات، مشيرة إلى أنه بعد الولادة لاحظ الطبيب الذي أجرى العملية وجود تشققات في جلد الطفل، وأرسل إلى الحضانة لفحصه وتشخيصه، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة.

وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن هذه الحالة نادرة، تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل خاصة في بداية الحمل.

فيما اتهمت أسرة الطفل المستشفى والأطباء بالتسبب في ولادته بالتشوه، بسبب الإهمال والتأخير وعدم الاهتمام بالحالة والانتظار 6 ساعات داخل الطوارئ بالمستشفى، ما أدى لتدهور الحالة.