ما بين "ارتداء الحجاب وتعليم الصلاة".. دور الشعراوي في حياة نجمات الفن

كان الشيخ الشعراوي سبباً أساسيا في توجهات الفنانات الدينية خاصة بعد تقدم أعمارهم، فكان له القدرة على شرح الدين بصورة السهل الممتنع، ومن أشهر النماذج التي أثر بها "الشعراوي" الفنانة شمس البارودي التي يوافق عيد ميلادها اليوم.

الفنانة المعتزلة التي قررت أن تبتعد عن الساحة الفنية، واعتزلت الوسط الفني منذ أكثر من 38 عاماً، وتطور الأمر وقررت البارودى ارتداء النقاب الذي لازمها لمدة 20 عامًا، وكان الشيخ الشعراوى سببا في رجوعها عن خطوة النقاب، عندما علمت بأنه "فضل وليس فرضا"، إلا أنها لم تخلعه بعدها مباشرة، وظلت لفترة حتى قررت الالتزام بالحجاب فقط.

وكان الشيخ الشعراوي سبباً وراء اعتزال الفنانة شادية الفن، حيث قابلته للمرة الأول صدفة في مصعد كهربائي بأحد فنادق مكة المكرمة، حينها لم يتعرف عليها "الشعراوي"، فبادرته هي بالتحية: "عمي الشيخ الشعراوي، أنا شادية"، فرحب بها، وقالت له: "ربنا يغفر لنا"، فردّ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ"، إلا أن تلك الكلمات علقت بذهن شادية، وبعد عودتها لمصر، سألت عن منزل الشيخ الشعراوي في الحسين، وذهبت إليه، وبعد مقابلة طويلة خرجت شادية مقررة اعتزال الفن إلى الأبد، وارتداء الحجاب.

أما الفنانة مريم فخر الدين ذكرت أنها تعلمت الصلاة على يد الفنانة المعتزلة شادية والشيخ الشعراوي، وأن الشعراوي ساعدها في تعلم الكثير من أمور دينها، أولها أركان الصلاة، كما حفظها سورة الصمد والمعوذتين، لتبدأ بداية جديدة بالتقرب إلى الله وهي في الخمسين من عمرها.

وكان للفنانة تحية كاريوكا نصيب من عطاء "الشعراوي"، عندما قابلته في إحدى مرات أداءها لفريضة الحج بعد اعتزالها، ليتفقا على أن تتصل به كلما احتاجت إلى النصح والمشورة، وأصبحت كاريوكا، تزوره وتطلب منه المشورة في الكثير من أمورها.

وقالت الفنانة سهير البابلي أن الشعراوي قال لها "أنتي شيختنا"، مضيفاً "أنتي سبتي العرش زى الملكة إليزابيث لما تسيب الملك"، لكننا لم نترك أي شيء، جاء ذلك بعد أن ابتعدت عن الوسط الفني سنوات كثيرة، قبل أن تظهر بالحجاب في عام 2017.