زارت الفنانة إسعاد يونس الفنانة القديرة سهير البابلي بعد تعرضها لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

زهران يزور سهير البابلي بالمستشفى.. ورواد "فيس بوك" يدعون لها بالشفاء

ونشر الإعلامي أحمد فايق، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لزيارة الفنانة إسعاد يونس، وظهرت فيه الفنانة إسعاد يونس وهي تقبل الفنانة سهير البابلي قائلة: "يا حبيبتي يا سوسا سلامتك يا نور عيني وأنا عاوزاكي تبصي للناس وتقولي لهم أنا كويسة عشان يطمنوا".

تحسن الحالة الصحية لسهير البابلي بعد دخولها المستشفى بأسبوع

وطمأنت الفنانة سهير البابلي جمهورها: "أنا كويسة جدا وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد وكل سنة وأنتو طيبين وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومع بعض إن شاء الله يعني".

من جهتها قالت الفنانة إسعاد يونس: "هي زي الفل يا جماعة وأنا بالنيابة عنكم كلكم بقولكم إنها قمراية وفلة وبجد والله العظيم هنشتغل بعد العيد وأنتي تتخني وأنا أخس عشان مناظرنا غريبة".