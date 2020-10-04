اكفل قرية فقيرة.. "الأورمان" تنتهي من إعمار 1375 منزلًا بقرى الأقصر

أعلنت جمعية "الأورمان"، اليوم الأحد، الانتهاء من إعمار 1375 منزلاً في 65 قرية بمحافظة الأقصر، ضمن القرى الأكثر احتياجاً، وأكد نائب المدير العام للجمعية، محمود فؤاد، أن عدد المنازل التي قامت جمعية "الأورمان" بإعمارها في مختلف المحافظات، ضمن مبادرة "اكفل قرية فقيرة"، بلغ 32 ألف منزل، في 1158 قرية.

وقال نائب مدير عام جمعية "الأورمان" إن مبادرة "اكفل قرية فقيرة" تُعد أحد المشروعات التنموية المتكاملة، تستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة.

وأوضح أن عملية إعادة الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية، واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلاً عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم قوافل علاجية للمرضى من غير القادرين.

ونوه "فؤاد" إلى أن الجمعية تخطط في الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة من غير القادرين.

وأقامت جمعية "الأورمان" عدداً كبيراً من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح أهالي محافظة الأقصر، منها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجاً من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات "كشك البقالة"، فضلاً عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية، كإجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين، ومستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان بالصعيد.