مدبولي يتابع تطورات المجمعات الصناعية الجديدة مع وزيرة التجارة

التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لمتابعة تنفيذ موقف المجمعات الصناعية.

كانت وزيرة التجارة والصناعة قالت، في تصريحات على هامش لقاء سابق مع رئيس الوزراء، إنَّه جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، تضم 4 آلاف و311 وحدة صناعية، يتمّ إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانًا.

وأضافت أنَه يجرى إقامة الوحدات الصناعية داخل المجمعات على مساحات مختلفة، بما يلبى احتياجات ومتطلبات اصحاب المصانع والمستثمرين، مشيرة إلى أن المجمعات الصناعية تضم العديد من المبانى الإدارية والخدمية، إلى جانب وجود أماكن مخصصة كمنافذ لبيع المنتجات، وأماكن أخرى كمعارض.

وأكّدت طرح عدد من الوحدات داخل هذه المجمعات الصناعية وتقدم للحصول عليها عدد كبير من أصحاب المشروعات الصناعية، سواء عن طريق التمليك أو الإيجار.

وأشارت إلى أنَّ المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية، تعتمد في المقام الأول على مقومات وإمكانيات المحافظات التي يجرى إقامة المجمعات بها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية لكل منطقة، ومن ذلك توافر الأيدى العاملة، والثروات الطبيعية، وغيرها من المقومات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالعمل على جذب القطاع غير الرسمى للعمل فى هذه المجمعات، وتلبية طلبات المستثمرين، ومراعاة الاشتراطات البيئية في إقامة المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية، سعيا لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لساكنى المناطق المقام بها هذه المجمعات الصناعية.

كما ذكرت أنَّ الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية تضم الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيميائية، والنسيجية، ومواد البناء الديكورية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية.