"مدبولي" ينقل تهنئة السيسي بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الشاملة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني الشامل بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور وتهنئته بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الشاملة، التي تشير لعصر جديد للسودان يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء.

وأضاف "مدبولي"، خلال مراسم حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني الشامل بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، أن مصر تقدّر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضي وهو اليوم الذي يتوج بالتوقيع على الاتفاق.

وأكد أن مصر دعمت منذ البداية هذا المنبر وشاركت في التأسيس له بدعوة أشقاء في الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم وتحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019.