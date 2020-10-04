بولندا تمنح وزير السياحة والآثار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

أعلنت الخارجية البولندية، منح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وذلك في احتفالية تنظمها السفارة البولندية بمصر خلال أسبوعين، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتولى "العناني" حقيبة السياحة بعد ضمها للآثار ديسمبر الماضي، وفي مارس 2016 تولى حقيبة وزارة الآثار بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، واستمر في الوزارة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حتى صدر قرار اليوم بتوليه مسؤولية وزارة السياحة بعد دمجها مع وزارة الآثار.

وتخرج "العناني" فى كلية الإرشاد السياحي، وعٌين معيداً في جامعة حلوان، ثم مدرسًا مساعدًا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات.

وتقلد "العناني" العديد من المناصب، حيث شغل عضو مراسل في معهد الآثار الألماني في (برلين) والمدير السابق لمركز التعليم المفتوح "2010، 2012" وعمل رئيساً لقسم الإرشاد السياحي 2011 .

وفي 2012-2013، شغل العناني نائب العميد لشئون التعليم والطلاب وعضو من الإدارة والمجالس العلمية، والمعهد الفرنسي للخبراء المعاونين العلمي آثار الشرقية بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه أستاذ زائر بجامعة بول فاليري.

وقام العناني بتدريس اللغة المصرية القديمة والحضارة والآثار في العديد من الجامعات العامة والخاصة، وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية والتدريس في الحفاظ على التراث دورة الماجستير وإدارة الموقع وحدة حرارية بريطانية (جامعة براندنبورج للتكنولوجيا، كوتبوس، ألمانيا) والتدريس في برنامج الماجستير دورة متكاملة العلائقية السياحة والتخطيط الإقليمي جامعة باليرمو.

وحصل على زمالة الدكتوراه في فرنسا، التي تمنحها وزارة التعليم العالي المصرية، وهو عضو اللجنة العلمية لـ"ENIM" الأولى الفرنسية مجلة علم المصريات عبر الإنترنت، وعضو اللجنة العلمية لمجلة "Egypte" الفرنسية.

وشغل "العناني" أيضا عضوية مجلس إدارة مؤسسة "IFAO" بباريس، منذ عام 2011، وعضوية المجلس العلمي منذ 2014، وكان عضواً مراسلاً في معهد الآثار الألماني ببرلين.

كما شغل عضواً للوفد المصري الرسمي للمؤتمر الحادي عشر الدولي لعلماء المصريات في (فلورنسا) بإيطاليا.

وتولى العناني الإشراف على متحف الحضارة منذ 2014 والمتحف المصري بالتحرير 2015، ويتمتع بعلاقة طيبة بمنظمة (اليونسكو) الراعية لمتحف الحضارة.

وقامت الحكومة الفرنسية بتقليده وسام (فارس) في الفنون والآداب وذلك بحديقة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.