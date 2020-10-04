رجل أعمال "الملابس الداخلية" يخطف الـ"مايك" من راغب علامة ويغني لعروسه

استغل رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك إحدى ماركات الملابس الداخلية، خلال حفل زفافه على السيدة زينة المشوط، قيام الفنان راغب علامة غناء أغنية "ياريتني في أخبيها"، وقام بـ"خطف" الميكروفون منه، ليقوم بالغناء لعروسه "باخد من عمري وبعطيها".

ومنذ ساعات احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك إحدى ماركات الملابس الداخلية، بحفل زفافه على السيدة زينة المشوط، في القطامية هايتس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم راغب علامة وعمرو دياب.

وأحيا أولى فقرات الحفل، الفنان عمرو دياب الذي حضر بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وأشاع حالة من البهجة طوال تواجده، من غناء ورقصات والتقاط صور تذكارية بطريقة الـ"سيلفي"، حتى مغادرته السريعة، بسبب تجمهر المدعوين حوله.

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة ثاني الفقرات، حيث حضر بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر، وأشعل أجواء البهجة والرومانسية بأغنياته الشهيرة.

واختتم آخر فقرات الحفل النجم محمد رمضان، الذي طالبه المدعوون بالصعود على خشبة المسرح بجوار العروسين، ليقدم عددًا من أغانيه المميزة، التي أشعلت وصلات الرقص، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وشاركت في إحياء الحفل الراقصة جوهرة، وإحدى الفرق الأجنبية.

وعلمت "الوطن"، أن باسل دفع ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتكلفة لحفل الزفاف من بينها مليون ونصف أجور المطربين عمرو دياب وراغب علامة.

وحضر الحفل عدد من نجوم المجتمع والفنانين، أبرزهم عمرو دياب، ودينا الشربيني، و راغب علامة، وسوزان نجم الدين.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، قد أحيا ذكرى مرور 40 يومًا على انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته الاَلاف، ونشر علامة رسالة صوتية عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "شو بدي أقول، أربعين يوم على هذه الفاجعة الجريمة الأليمة جريمة مرفأ بيروت، اللي راح ضحيتها أكتر من 180 ضحية شهداء وأكثر من 6 اَلاف جريح و40 ألف بيت مدمر بالكامل منهم بيتي وبيت ولادي".

واستكمل: "بيت أصدقائي وجيراني والحي اللي بعيش فيه مثل أحياء بيروت كلها بسبب إهمال طبقة سياسية ما كان همها إلا تحط جماعتها بالأماكن اللي عايزاها عشان ينهبوا المواطن، ومن كام يوم حريقة تانية بمرفا بيروت وكانهم لم يتعلموا الدرس وكأنهم عايشين بغير كون وعمالين يتخانقوا على الكراسي والإدارات والوزارات".

وتابع: "أقول لروح الضحايا اللي سقطت وأوجاع الناس اللي انجرحت وادمرت بيوتها إن إحنا لو ضلينا ساكتين فالأسوأ قادم، وبدنا صلوات الضحايا معنا عشان ربنا ينتقم من المسؤولين اللي اتسببوا في هذه الجريمة النكراء هذه الجريمة الإنسانية والوطنية".