راغب علامة عن حكام لبنان: حرامية ومجرمون وقتلة

شن الفنان راغب علامة، هجومًا حادًا على المسؤولين في لبنان، واصفًا إياهم بـ"الحرامية والمجرمين والقتلة".

وكتب "علامة" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "أسأل نفسي؛ ماذا يشعر حكام لبنان بعد أن أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي؟"، متسائلًا: "ماذا يشعر هؤلاء بعد أن حولوا 90% من شعب لبنان إلى فقراء؟.. ماذا يشعر هؤلاء عندما يؤكد الجميع بأنهم حرامية ومجرمون وقتلة!.. هل سيخجلون من أحفادهم بعد مماتهم ممّا فعلت أيديهم؟".

أسأل نفسي؛ماذا يشعر حكام لبنان بعد أن اوصلوا البلدالى هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي و البيئي والسياسي؟ماذا يشعر هؤلاء بعد أن￼ حولوا 90% من شعب لبنان إلى فقراء؟ماذا يشعر هؤلاء عندما يؤكد الجميع بأنهم حراميي ومجرمون وقتله! هل سيخجلون من أحفادهم بعد مماتهم ممّا فعلت ايديهم؟ — RaghebAlama (@raghebalama) September 27, 2020

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، قد هاجم مؤخرًا نظام لبنان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "نظام فاسد، نظام مجنون، نظام بلا أخلاق، نظام منحرف، نظام موبوء، نظام ظالم، نظام خائن، نظام شحّاد، نظام للتهجير".

وأضاف: "نظام للسرقة والنهب، نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية! هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكموه".

يُذكر أن لبنان تعرضت لانفجار هائل نتج عنه إصابات بالغة، وعدد كبير من حالات الوفاة سواء من الفنانين والمواطنين.

وأحيا "علامة" ذكرى مرور 40 يومًا على انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته الاَلاف، ونشر علامة، رسالة صوتية عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "شو بدي أقول، أربعين يوم على هذه الفاجعة الجريمة الأليمة جريمة مرفأ بيروت، اللي راح ضحيتها أكتر من 180 ضحية شهداء وأكثر من 6 اَلاف جريح و40 ألف بيت مدمر بالكامل منهم بيتي وبيت ولادي".

وأضاف: "بيت أصدقائي وجيراني والحي اللي بعيش فيه مثل أحياء بيروت كلها بسبب إهمال طبقة سياسية ما كان همها إلا تحط جماعتها بالأماكن اللي عايزها عشان ينهبوا المواطن، ومن كام يوم حريقة تانية بمرفا بيروت وكانهم لم يتعلموا الدرس وكأنهم عايشين بغير كون وعمالين يتخانقوا على الكراسي والإدارات والوزارت".

وتابع: "أقول لروح الضحايا اللي سقطت وأوجاع الناس اللي انجرحت وادمرت بيوتها إن إحنا لو ضلينا ساكتين فالأسوء قادم، وبدنا صلوات الضحايا معنا عشان ربنا ينتقم من المسؤولين اللي اتسببوا في هذه الجريمة النكراء هذه الجريمة الإنسانية والوطنية".

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.