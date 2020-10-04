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أربعون مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بـ"النواب" في البساتين

كتب:

رؤى ممدوح
06:44 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية لمجلس النواب

صورة أرشيفية لمجلس النواب

يتنافس أربعون مرشحًا بالدائرة السابعة عشرة "البساتين" بمحافظة القاهرة، والمخصص لها ثلاث مقاعد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة قسما البساتين و دار السلام، ويتنوع المرشحون ما بين مستقلين، وحزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة والمصريين والمؤتمر والحركة الوطنية المصرية والمحافظين.

وتقدم "الوطن" أسماء الـ40 مرشحًا ورموزهم الانتخابية:

1- أحمد عبده مصطفى إبراهيم، وشهرته "أحمد عبده الجزار"، مستقبل وطن، رمز القلم.

2- خالد عبدالحميد عبده طنطاوي، وشهرته "خالد طنطاوي"، مستقبل وطن، رمز الكتاب.

3- حشمت إسماعيل محمود، وشهرته "حشمت أبو حجر"، مستقبل وطن، رمز الأباجورة.

4- خالد عبدالعزيز فهمي محمد، وشهرته "خالد عبد العزيز"، مستقل، رمز الأسد.

5- عيد عبدالرازق أحمد علي، وشهرته "عيد السراوي"، حماة الوطن، رمز التاج.

6- محمد أحمد السيد قاصد عبدالرحيم، وشهرته "محمد قاصد"، مستقل، رمز الكف.

7- محمود إسماعيل أحمد محمد قاسم، وشهرته "محمود إسماعيل الشندويلي"، مستقل، رمز الحصان.

8- صبري رياض جادالله توسن، وشهرته "صبري رياض"، مستقل، رمز الشمعة.

9- كريمة سيد إبراهيم علي، وشهرتها "كريمه الغريب"، مستقل، رمز الغزال.

10- علاء عادل جاد أبوالمجد، وشهرته "علاء أبو المجد"، مستقل، رمز المدفع.

11- عبير خلف حسن محمود، وشهرتها "عبير الحضري"، مستقل، رمز السكينة".

12- أمنية أيمن فرج محمد، مستقل، رمز الفراشة.

13- محمد محمد أحمد حسين، وشهرته "الدكتور اليمني"، مستقل، رمز ساعة اليد.

14- حسن إسماعيل مهران ـحمد، وشهرته "حسن مهران"، مصر الحديثة، رمز المصباح الكهربائي.

15- أحمد عبدالعزيز عبدالله أمين، وشهرته "أحمد عبد العزيز"، مستقل، رمز الآلة الحاسبة.

16- ياسمين محمود إبراهيم حسن، مستقل، رمز المنزل.

17- أشرف متولي درويش محمود، وشهرته "أشرف درويش"، مستقل، رمز الكرة الأرضية.

18- خالد مهدي عبدالعزيز بنداري، وشهرته "خالد مهدي عبدالعزيز"، المصريين، رمز اللهب.

19- سامي محمد فواز أحمد، وشهرته "سامي العطار"، المؤتمر، رمز مركب شراعي.

20- أحمد عيد محمد أحمد عبدالله، مستقل، غصن الزيتون.

21- حسام حسن سيد حسن، وشهرته "حسام حسن"، مستقل، رمز الكاميرا.

22- حمدي محمود خليل عبدالرحمن، وشهرته "حمدي الكومي"، مستقل، رمز الديك.

23- محمد عبدالفتاح حامد حسين، وشهرته "محمد فتحي حامد"، مستقل، رمز عنقود العنب.

24- محمد حسن غريب حسن، وشهرته "محمد حسن"، مستقل، رمز الأتوبيس.

25- محمود عبدالوهاب محمود سليمان، وشهرته "العميد /محمود عبد الوهاب محمود"، مستقل، رمز إشارة مرور.

26- عصام أحمد فوزي محمود الشهاوي، وشهرته "عصام الشهاوي"، مستقل، رمز الشوكة.

27- فارس الضبع عبدالموجود أبوحديد، وشهرته "فارس الضبع"، مستقل، رمز الشاكوش.

28- محمود جمال أبوالحجاج حسين، وشهرته "محمود أبو الحجاج"، مستقل، رمز الونش.

29- محمود رمضان توفيق محمد، وشهرته "محمود المصري"، الحركة الوطنية المصرية، رمز الكاب.

30- رضا على محمود علي، وشهرته "رضا شلبي العزالي"، الحركة الوطنية المصرية، رمز النمر.

31- وليد سعيد عبدالمنعم عباس، وشهرته "وليد سعيد"، مستقل، رمز سماعة الأذن.

32- مجدي طه غلاب محسب، وشهرته "مجدي غلاب"، مستقل، رمز الكماشة.

33- عبدالحي شباط صالح محمود، وشهرته "محمد شباطة"، مستقل، رمز السحاب.

34- مصطفى الشحات أحمد سلطان، وشهرته "مصطفى العمدة"، المحافظين، رمز بوكيه ورد.

35- علي عبد الونيس علي سواح، وشهرته "علي عبد الونيس السواح"، مستقل، رمز السهم.

36- أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام، وشهرته "أكمل قرطام"، المحافظين، رمز تمثال نهضة مصر.

37- سيد طه علي متولي، مستقل، رمز تمثال رمسيس.

38- خلف عوض إبراهيم عوض، وشهرته "خلف عوض"، مستقل، رمز المنبه.

39- محمد أبوخالد جمعة محمد أحمد خالد، وشهرته "محمد إبراهيم أبوخالد"، مستقل، رمز السيارة.

40- محمد أحمد عبدالمولى محمد، وشهرته "محمد عبدالمولى"، الحركة الوطنية المصرية، رمز سيارة مطافي. 