أربعون مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بـ"النواب" في البساتين
كتب:
رؤى ممدوح
06:44 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية لمجلس النواب
يتنافس أربعون مرشحًا بالدائرة السابعة عشرة "البساتين" بمحافظة القاهرة، والمخصص لها ثلاث مقاعد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة قسما البساتين و دار السلام، ويتنوع المرشحون ما بين مستقلين، وحزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة والمصريين والمؤتمر والحركة الوطنية المصرية والمحافظين.
وتقدم "الوطن" أسماء الـ40 مرشحًا ورموزهم الانتخابية:
1- أحمد عبده مصطفى إبراهيم، وشهرته "أحمد عبده الجزار"، مستقبل وطن، رمز القلم.
2- خالد عبدالحميد عبده طنطاوي، وشهرته "خالد طنطاوي"، مستقبل وطن، رمز الكتاب.
3- حشمت إسماعيل محمود، وشهرته "حشمت أبو حجر"، مستقبل وطن، رمز الأباجورة.
4- خالد عبدالعزيز فهمي محمد، وشهرته "خالد عبد العزيز"، مستقل، رمز الأسد.
5- عيد عبدالرازق أحمد علي، وشهرته "عيد السراوي"، حماة الوطن، رمز التاج.
6- محمد أحمد السيد قاصد عبدالرحيم، وشهرته "محمد قاصد"، مستقل، رمز الكف.
7- محمود إسماعيل أحمد محمد قاسم، وشهرته "محمود إسماعيل الشندويلي"، مستقل، رمز الحصان.
8- صبري رياض جادالله توسن، وشهرته "صبري رياض"، مستقل، رمز الشمعة.
9- كريمة سيد إبراهيم علي، وشهرتها "كريمه الغريب"، مستقل، رمز الغزال.
10- علاء عادل جاد أبوالمجد، وشهرته "علاء أبو المجد"، مستقل، رمز المدفع.
11- عبير خلف حسن محمود، وشهرتها "عبير الحضري"، مستقل، رمز السكينة".
12- أمنية أيمن فرج محمد، مستقل، رمز الفراشة.
13- محمد محمد أحمد حسين، وشهرته "الدكتور اليمني"، مستقل، رمز ساعة اليد.
14- حسن إسماعيل مهران ـحمد، وشهرته "حسن مهران"، مصر الحديثة، رمز المصباح الكهربائي.
15- أحمد عبدالعزيز عبدالله أمين، وشهرته "أحمد عبد العزيز"، مستقل، رمز الآلة الحاسبة.
16- ياسمين محمود إبراهيم حسن، مستقل، رمز المنزل.
17- أشرف متولي درويش محمود، وشهرته "أشرف درويش"، مستقل، رمز الكرة الأرضية.
18- خالد مهدي عبدالعزيز بنداري، وشهرته "خالد مهدي عبدالعزيز"، المصريين، رمز اللهب.
19- سامي محمد فواز أحمد، وشهرته "سامي العطار"، المؤتمر، رمز مركب شراعي.
20- أحمد عيد محمد أحمد عبدالله، مستقل، غصن الزيتون.
21- حسام حسن سيد حسن، وشهرته "حسام حسن"، مستقل، رمز الكاميرا.
22- حمدي محمود خليل عبدالرحمن، وشهرته "حمدي الكومي"، مستقل، رمز الديك.
23- محمد عبدالفتاح حامد حسين، وشهرته "محمد فتحي حامد"، مستقل، رمز عنقود العنب.
24- محمد حسن غريب حسن، وشهرته "محمد حسن"، مستقل، رمز الأتوبيس.
25- محمود عبدالوهاب محمود سليمان، وشهرته "العميد /محمود عبد الوهاب محمود"، مستقل، رمز إشارة مرور.
26- عصام أحمد فوزي محمود الشهاوي، وشهرته "عصام الشهاوي"، مستقل، رمز الشوكة.
27- فارس الضبع عبدالموجود أبوحديد، وشهرته "فارس الضبع"، مستقل، رمز الشاكوش.
28- محمود جمال أبوالحجاج حسين، وشهرته "محمود أبو الحجاج"، مستقل، رمز الونش.
29- محمود رمضان توفيق محمد، وشهرته "محمود المصري"، الحركة الوطنية المصرية، رمز الكاب.
30- رضا على محمود علي، وشهرته "رضا شلبي العزالي"، الحركة الوطنية المصرية، رمز النمر.
31- وليد سعيد عبدالمنعم عباس، وشهرته "وليد سعيد"، مستقل، رمز سماعة الأذن.
32- مجدي طه غلاب محسب، وشهرته "مجدي غلاب"، مستقل، رمز الكماشة.
33- عبدالحي شباط صالح محمود، وشهرته "محمد شباطة"، مستقل، رمز السحاب.
34- مصطفى الشحات أحمد سلطان، وشهرته "مصطفى العمدة"، المحافظين، رمز بوكيه ورد.
35- علي عبد الونيس علي سواح، وشهرته "علي عبد الونيس السواح"، مستقل، رمز السهم.
36- أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام، وشهرته "أكمل قرطام"، المحافظين، رمز تمثال نهضة مصر.
37- سيد طه علي متولي، مستقل، رمز تمثال رمسيس.
38- خلف عوض إبراهيم عوض، وشهرته "خلف عوض"، مستقل، رمز المنبه.
39- محمد أبوخالد جمعة محمد أحمد خالد، وشهرته "محمد إبراهيم أبوخالد"، مستقل، رمز السيارة.
40- محمد أحمد عبدالمولى محمد، وشهرته "محمد عبدالمولى"، الحركة الوطنية المصرية، رمز سيارة مطافي.