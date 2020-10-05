"ثقافة أسيوط": بدء احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم عدد من الفعاليات احتفالاً بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والمقرر لها أن تمتد طوال شهر أكتوبر بكافة مراكز المحافظة على أن تكون الفعالية الرئيسية مساء الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر بقصر ثقافة أسيوط.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ مع ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ إن هذه الاحتفالية سوف تأتي بمشاركة كافة فئات المجتمع الأسيوطي في مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة كانت دليلاً واضحاً على الانتصار والنجاح الباهر عندما نكون صفاً واحداً يتكاتف فيها كافة فئات المجتمع المصري ويقف خلف القيادة السياسية للدولة ملتحمين مع القوات المسلحة مؤكداً على حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على القيام بمسئولياتهم في التثقيف والتوعية بأهم الإنجازات الوطنية في تاريخ مصر العريق في مقدمتها انتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت خلالها القوات المسلحة ملحمة وطنية ونموذج للبطولة والفداء مشيداً بدور قواتنا المسلحة التي ستظل درع الوطن وسيفه وصمام آمنه في الحفاظ على تراب وطننا الغالي مصر.

وأضاف مدير عام ثقافة أسيوط أن برنامج الاحتفالية يتضمن عرضا لأفلام تسجيلية خاصة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلاً عن تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المسابقات وفقرات المنوعات بمراكز المحافظة على مدار الشهر، لافتاً إلى اهتمام محافظ أسيوط بقطاع الثقافة كان آخرها إعلان دعمه لوحدة الخزف بقصر ثقافة أسيوط، موضحاً أن هذه الاحتفالات تسهم في بث قيم الولاء والانتماء تجاه الوطن إلى جانب نشر الوعي الوطني وتعريفهم ببطولات القوات المسلحة ومدى قدرة الشعب المصري وجيشه وشرطته على الوقوف يد واحدة للمرور من الصعاب والعقبات التي قد تواجه الوطن.