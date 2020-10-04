محافظ أسيوط يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، جاء فيها: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: بمشاعر تفيض اعزازا لشخصكم العظيم، وتقديرا لقيادتكم الرشيدة، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط، نتقدم بأسمى آيات التهاني، وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية، لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز"، مضيفا: "وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل محافظ أسيوط برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرقيات أخرى مماثلة لكل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسادة الوزراء، وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيدا بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973، والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات في المسئولية والتنظيم، والتوظيف الجيد للامكانيات المتاحة والتضحية والفداء، سطرها بأحرف من نور شهدائنا البواسل الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء من أجل إستعادة الارض واسترداد الحق.

كما قدم اللواء عصام سعد خالص التهنئة للشعب المصري، وأهالي المحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.