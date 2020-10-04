لو "بيخرف".. إجراءات فحص عداد المياه أو تركيب بديل خلال 7 أيام

يواجه عدد كبير من المواطنين مشاكل تتعلق بارتفاع استهلاك فواتير المياه، وذلك بسبب خلل في العداد الخاص بالعقار، وفي هذه الحالة يجب التقديم على طلب لفحص العداد.

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لفحص عداد مياه.

المستندات المطلوبة

- طلب من المنتفع برغبته في فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- صورة آخر فاتورة مياه صدرت.

- يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

الإجراءات المطلوبة لفحص العداد

- يقدم المواطن طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- يقوم المواطن بسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعاينته.

- تركيب العداد مره أخرى حال كونه سليم.

- تصفية الحساب والتسوية وفقًا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

- حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلًا من التالف بعد سداد العميل قيمته.

- يتم فحص العداد خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الطرق والاليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه الخاصة بمياه الشرب، وذلك من خلال:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.