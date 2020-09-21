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محمود مسلم

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يتفقد محطة المعمورة

كتب:

مروة مرسي
01:32 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يتفقد محطة المعمورة

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يتفقد محطة المعمورة

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة بمحطة مياه المعمورة، وذلك لمتابعة سير العمل بالوردية المسائية.

واطمئن رئيس الشركة على تواجد المهندسين والعمال ورجال الأمن بالوردية المسائية، فضلا عن التأكد من انتظام العمل بجميع عنابر التشغيل بالمحطة المغذية لشرق الإسكندرية.

ووجه جابر، خلال الجولة مدير عام صيانة محطات شرق الإسكندرية بالتعامل الفوري مع بعض المشاكل بعنبر "المروقات" بمحطة مياه الشرب بالمعمورة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أنه سيجرى تطبيق اللوائح تجاه أي تقصير من العامل خلال الفترة المقبلة وحتى أكبر قيادة في الشركة، قائلا:" لن أسمح بأي مخالفات لقوانين العمل".   

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