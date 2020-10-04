تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار حملات تحصين الماشية ضد أمراض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، بالإضافة إلى أعمال الترقيم الجارية ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، الدكتور أيمن عبداللاه، أن هذه الحملات مستمرة بمختلف القرى والمراكز، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الحملات، حتى اليوم، تحصين 106 آلاف رأس ماشية، وترقيم 250 ألف رأس، وأضاف أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات، من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وتابع أنه جرى تحصين 31 ألفا و530 طائرا من الطيور الداجنة، ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلي تطهير 9 أسواق، و13 رياشة، ومعاينة 6 مزارع، وسحب 90 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 14 تصريحاً نقل طيور، بإجمالي 22 ألف و330 طائراً.

كما أكد استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وشدد مدير عام الطب البيطري على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، من خلال مراعاة قواعد التباعد، وارتداء الكمامات، مشيراً إلى أن عمليات التحصين تجري من خلال فرق متخصصة، حيث تضم كل لجنة من اللجان البيطرية فريقين، أحدهما للترقيم والآخر للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم، مع الإرشاد والتوعية المكثفة، قبل وأثناء تنفيذ الحملة، وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

تابع أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة بشكل يومي، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، يتابع الحملات التموينية على الأسواق، بشكل يومي، لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة، كما تواصل مديرية الطب البيطري أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية في مطوبس وسيدى سالم ودسوق وبيلا.