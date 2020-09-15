"بيطري كفر الشيخ" تنتهي من تحصين 30 ألف طائر

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ قوافل بيطرية للرش الجماعي بمراكز ومدن المحافظة، للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، وحملات لتحصين الطيور من الأمراض الوبائية، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري أن عدد الطيور التي تم تحصينها ضد الأمراض الوبائية، خلال هذه الحملات، بلغ حوالي 30 ألف و155 طائراً، بالإضافة إلى تطهير 9 أسواق، و12 رياشة، ووجه باستمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، ورش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على الجهود التي تقوم بها مديرية الطب البيطري من تنظيم قوافل للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وأعمال الرش الجماعي للماشية بالوحدات البيطرية، وحملات تحصين الطيور.