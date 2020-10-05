ضبط 4400 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب فوزي عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية، والمهندس حمدي عبد التواب رئيس الرقابة والمفتشين صلاح حلمي ومحمود صالح ومحمد عبدالقوى، بالأمس الأحد، من ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، وزن الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 2900 كيلو جرام بأحد المخازن بطامية، قبل بيعها في السوق السوداء.

وقال المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنّ الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة.وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3234 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

على جانب آخر تمكنت حملة تموينية برئاسة المهندس محمد منتصر مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والدكتور ناصر عبدالله رئيس الرقابة، والمفتشين طه السيد وسعيد محمد و يونس شعبان، صباح أمس، من ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، وزن الواحدة 50 كيلو دقيق بإجمالي الكمية 1500 كيلو دقيق بلدي مخصص للمخابز قبل تهريبة للسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط سلع غذائية وسناكس منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 141 بطاقة تموينية ذكية بداخل مخبز بناحية كحك قبلي.

وتحرر بواقعة الدقيق محضر ضد صاحب المخبز الذي هربه للسوق السوداء، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى للمحال التجارية بسبب بيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.