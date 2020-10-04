بشرى سارة للعاملين بجامعة الفيوم: صرف مكافأة خاصة للجميع

قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، صرف مكافأة ٥٠٠ جنيه، لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين الدائمين والمتعاقدين، لجهودهم في الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لتفانيهم في خدمة الجامعة وأدائهم لمهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.

وأعلن رئيس الجامعة، في وقت سابق، انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الفيوم، الشهر المُقبل، مشيرا إلى أن الوزير سيأتي لافتتاح بعض المنشآت التعليمية الجديدة التي تنضم إلى منظومة التعليم بالبحث العلمي بالجامعة، ويعقد الاجتماع في المركز الإقليمي لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.

وأوضح شديد، أنّ انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالفيوم، يأتي تقديرًا لدور الجامعة الواضح والمستمر في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر من خلال العديد من المحاور سواء عملية التعليم والتعلم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال إنّ أسهم جامعة الفيوم ارتفعت بشكل كبير جدًا في التصنيفات الدولية، منها بعض التخصصات التي حصلت الجامعة على المركز الأول فيها من وسط جامعات تحتل منذ عشرات السنين التصنيف، أبرزها الحصول على المركز الأول في تصنيف شنجهاي للفيزياء، مُبينًا أنّ ذلك ساهم بشكل كبير في وضع جامعة الفيوم على الخريطة، وجذب انتباه الأعلى للجامعات لها.

وشدد رئيس جامعة الفيوم، على أنّ هدفه الرئيسي هو رفع اسم جامعة الفيوم، والوصول بها لأن تكون أفضل الجامعات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم أهالي الفيوم، لذلك فإن الجامعة بصدد تجهيز مركز علاج الإدمان خصوصًا أنّ المحافظة لا يوجد بها سوى مركز وحيد فقط، وسيكون الأول والوحيد في شمال الصعيد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيخدم كافة محافظات شمال الصعيد وليس الفيوم فقط.