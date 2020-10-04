وائل منصور بعد إصابته بفيروس كورونا: "باخد بنادول"

أعلن الإعلامي وائل منصور، إصابته بفيروس كورونا عبر حساباته على السوشيال ميديا الخاصة به.

وتواصلت "الوطن" مع وائل، للاطمئنان عليه، فقال إنه شعر بالأعراض يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للمسحة، وتبينت إيجابياتها مساء اليوم.

وأشار إلى أنه فقد حاستي الشم والتذوق، وذلك ما جعله يلجأ للمسحة، مؤكدا أن الأعراض التي ظهرت عليه، أشبه بدور البرد التي جعلته يتناول عقار البنادول، مشيرا إلى أن صحته جيدة، وأن درجة حرارته ليست مرتفعة، مضيفا أنه يعزل نفسه في المنزل، دون الاختلاط بأحد تماما.

وأعلن منصور، تغيبه عن تقديم برنامجه الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "إنيرجي"، لحين تعافيه من الفيروس، حيث من المقرر أن يعزل نفسه داخل منزله لمدة أسبوعين، لحين إجراء مسحة جديدة.

وخاض منصور أولى تجاربه في تقديم البرامج، مع برنامج "سمرة" مع ريتا لمع، حيث قدم بعدها عددا من البرامج التليفزيونية، أبرزها "صوت الحياة"، بمشاركة الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، والذي شارك الفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد والملحن حلمي بكر في لجنة تحكيمه.

وتعرض الإعلامي الشاب لموقف صعب بعد قرار شركة "والت ديزني" فسخ تعاقده معه، بسبب تغريدته ضد العدوان الإسرائيلي علي غزة، حيث كان يؤدي الدوبلاج العربي لشخصية "دونالد داك".

وعلق الفنان خالد منصور على إصابة شقيقه بفيروس "كورونا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وغرد قائلاً: ألف سلامة عليك يا وائل يا أخويا الصغير يا حبيبي، بس حتى وأنت عندك كورونا وطالع هوا، أنت إيه، بتعشق الشغل؟

وولد منصور في الكويت عام 1983، وانتقل إلى مصر ويعيش مع والدته، حيث تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وإعلانات، وجسد شخصية "دونالد دك" في نسخته العربية.

وأطلق منصور أغنيتين سنجل، وهما "ليالي ورا ليالي، ياه أمي"، كما عمل في عدد من الإذاعات المختلفة، أبرزها إذاعة "انيرجي" لمالكها رجل الأعمال وليد مصطفى.