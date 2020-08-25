وليد منصور ناعيا وائل المصري: "مات أبو ضحكة حلوة أجدع خلق الله"

حرص المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، على نعي وائل المصري مدير شركة talent wm، ومدير أعمال النجمة نيكول سابا، الذي وافته المنية ظهر اليوم.

ونشر وليد منصور، صورة له مع وائل المصري على حسابه الشخصي وكتب عليها: "لا إله إلا الله، مفيش أي كلمة عارف أقولها، غير إني بجد فقدت أخ وصديق وكل حاجة النهاردة، سبحان من له الدوام، وائل المصري في ذمة الله مات أبو ضحكة حلوة أجدع خلق الله".

وكان المصري قد تولى إدارة أعمال الفنانة نيكول سابا لسنوات طويلة، وكانت له علاقات قوية مع عدد من الفنانين إضافة إلى قيامه بتنظيم حفلات وإدارة أعمال الفنانة في مصر.