قصة سقوط محام: جمع 72 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على محام، لاتهامه بالاشتراك مع متهم آخر هارب إلى إحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بحجم تعاملات بلغ 72 مليون جنيه.

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحميلات المالية غير المشروعة، تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا، معلومات أكدتها التحريات السرية، حول نشاط إجرامي، يمارسه محام مقيم بمحافظة البحيرة، وله معلومات جنائية، بالإشتراك مع عامل بإحدى الدول العربية.

ويقوم هذا النشاط، على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة، التي يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يرسلها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

وأكدت التحريات، أن ذلك يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتهم الأول المحامى ومواجهته، أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندي، أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام فقط، بلغت 72 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.