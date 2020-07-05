15 مليون جنيه حصيلة ضبطيات الأموال العامة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا "غسل أموال- إتجار فى النقد – نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (4) أشخاص .. بقيمة مالية بلغت أكثر من (15مليون جنيه مصرى – 18 ألف دولار – بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأجنبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.