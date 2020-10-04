المتهم بقتل زوجته وزوج شقيقته يمثل جريمته: "شوفتهم في حضن بعض ودبحتهم"

أجرى المتهم بقتل زوجته وزوج شقيقته بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد ضبطهما في وضع مخل بالآداب، محاكاة للجريمة التى ارتكبها، أمام جهات التحقيق التى اصطحبته إلى مسرح الجريمة، وسط حراسة مشددة، ومثّل المتهم جريمته، بطعن زوجته ثم ذبح زوج شقيقته.

وأدلى المتهم، باعتراف تفصيلي أمام جهات التحقيق بقوله: "أنا قتلتهم علشان شرفي.. وهي خانتني، عمري ما شكيت فيهم بس الصدفة كشفت لي الخيانة.. أنا طعنت مراتي بسكين المطبخ، ودبحت جوز أختي، الموضوع ماخدش أكتر من 10 دقائق".

وأضاف المتهم خلال مناقشته، أنه تزوج من الضحية منذ عدة سنوات، ويعول أسرة مكونة من 4 أشخاص، ومقيم في منزل العائلة بجانب أشقائه وشقيقاته، وأكمل "يوم الجريمة استيقظت في الصباح وتناولت وجبة الإفطار بصحبة زوجتي وأفراد الأسرة".

وتابع: "ارتديت ملابسي وتوجهت إلى محل عملي بالسوق لبيع الدواجن، وعقب وصولي للمحل الخاص بي، فوجئت بفقدان مفتاح الباب، حاولت الاتصال بزوجتي ففوجئت بغلق هاتفها".

وأردف: "رجعت على البيت تاني ودخلت شقتي لقيت جوز أختي ومراتي في وضع مش مظبوط.. مسكت السكينة وقتلتهم من غير أي كلام".

وقررت النيابة العامة تشريح جثتي المجني عليهما لبيان سبب الوفاة، كما أجرت معاينة مبدئية لمكان الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على قاضي المعارضات فى المحكمة المختصة، للنظر فى أمر حبسه.

كان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، بالعثور على شخصين مقتولين داخل منزل بإحدى القرى.

كشفت التحريات عن أن زوج المجني عليها "محمود. س"، 27 عامًا، تاجر دواجن، هو مرتكب الجريمة، وتبين أنه غادر منزله في الصباح متوجهًا إلى السوق، واكتشف أنه نسي مفتاح المحل الخاص به في المنزل، فعاد لإحضاره، وفوجئ بزوجته 24 عامًا، وزوج شقيقته في الشقة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى المطبخ وأحضر سكينًا وطعنهما ثم ذبحهما وجلس أمام المنزل لحين حضور الشرطة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.