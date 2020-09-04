زوج يقتل زوجته خنقا بعد مشاجرة على مصروفات المنزل

خنق زوج زوجته، مستخدمًا غطاء رأس "إيشارب"، عقب مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مرور الجاني بضائقه مالية، ومطالبة القتيلة له بتدبير مصروفات المنزل الكائن بمركز مغاغة أقصى شمال محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل سيدة في الثلاثنيات من عمرها بإحدى قرى مركز مغاغة، شمال المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، والمقدم عمرو عامر، رئيس مباحث مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون المباحث، وتبين مقتل زوجة في عقدها الثالث من عمرها علي يد زوجها، 40 عامًا، على خلفية مشاجرة بينهما بسبب مصروفات المنزل وعدم قدرته على الإنفاق على الأسرة لمروره بضائقة مالية، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس "إيشارب" ولفظت أنفاسها الأخيرة أمام طفليهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.