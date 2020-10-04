مستشار الرئيس: نسعى للاكتفاء الذاتي من البلازما وقد نصدرها للخارج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن مشروع تصنيع بلازما الدم في مصر سيضم خبرات أجنبية قوية جدًا، لافتًا إلى أن المشروع سيمثل إضافة قوية للدولة المصرية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأولوية هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة البلازما ثم التصدير إلى الخارج، ومصر بدأت حاليًا في إنشاء معامل تجميع البلازما بمواصفات قياسية عالمية، وستستقبل المواطنين الراغبين في التبرع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.