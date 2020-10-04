رئيس قضايا الدولة يهنيء السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن البرقية تضمنت التأكيد على أن نصر أكتوبر هو ذلك النصر الذي أكد للعالم أن جيش مصر خير أجناد الأرض، كما قال عنه رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة.

وتابعت البرقية، "نسأل الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات في كل المجالات، حفظ الله مصر من كل سوء، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والسلم والتنمية والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".