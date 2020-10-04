تقرير يستعرض أهدافا خفية لدعم أردوغان لـ"أذربيجان" ضد أرمينيا

باعتراف الجميع حتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، تدعم تركيا أذربيجان ضد أرمينيا، في الصراع بإقليم "ناغورنو كاراباخ"، وهو ما يؤكد أن هناك أهداف خفية لأردوغان، من دعم أذربيجان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن نيكول باشينيان رئيس حكومة أرمينيا، قال إن أنقرة تسعى إلى إبادة الأرمن، وأن هذا هو الهدف التركي الراسخ منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تركيا وليس أذربيجان هي التي تملك القرار بخصوص الإقليم، وأوضح أن تركيا تعزز نفوذها في جنوب القوقاز من أجل تشييد إمبراطورية عثمانية.

لكن أطماع أردوغان تتجاوز كل هذا، حيث تعتبر أذربيجان محطة إنتاج ونقل الطاقة الرئيسية في جنوب القوقاز، كما تمر فوق أراضيها كافة خطوط الطاقة المنتجة في روسيا إلى تركيا، وتحصل أنقرة على الغاز من أذربيجان بسعر رخيص ،ما يجنبها تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء استيراد الغاز مرتفع الثمن، خاصة مع تدهور الاقتصاد التركي.

وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع أنبوب الغاز الطبيعي الذي يضخ الغاز من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجاني إلى تركيا، كما ترتبط تركيا مع أذربيجان وجورجيا بخط أنابيب النفط باكو-تفليس-جيهان وكذلك خط الغاز باكو-تفليس-أرضروم.

وتمتلك تركيا عددا من المشاريع في أذربيجان بمليارات الدولارات لتتأكد حقيقة أنه أينما وجد النفط وجدت أطماع أردوغان.