ضبط 17 طن لحوم فاسدة في أبو زعبل بالقليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالاشتراك مع الطب البيطري، ومباحث التموين، حملة مكبرة على مصانع إنتاج وتصنيع اللحوم المصنعه بدائرة مركز الخانكة، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين، قبل طرحها بالأسواق ولمكافحة كافة أشكال الغش التجاري .

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم بناحية أبو زعبل البلد، غير مرخص وبداخله 7 أطنان هياكل فراخ، و10 أطنان مفروم هياكل، وتبين من الفحص الظاهري للمضبوطات بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وتم التحفظ على كل المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

شارك في الحملة الدكتور أحمد خضر مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بالخانكة، والشريف عادل الغرياني مراقب أول الأغذية، وأيمن عاطف، وعبدالكريم يوسف مفتشي الأغذية.

وتأتي تلك الحملات تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بهدف تشديد الرقابة على أماكن تداول وبيع وتصنيع المواد الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مباحث التموين قد تمكنت في وقت سابق من ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7,45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.